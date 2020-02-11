شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ9 لاعبين المستبعدين من مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 9 لاعبين من مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوحة، حيث أعلن الزمالك اليوم قائمة الـ18 لاعبا الذين سيخوضون المباراة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى الـ"كاف"، وذلك عقب سفر البعثة صباح اليوم بـ27 لاعبا هم كل قائمة الزمالك للموسم الحالى.

وضمت قائمة المستبعدين كل من : محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو، وأعلن الاتحاد الافريقي صباح اليوم عبر موقعه الرسمي قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :

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محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الزمالك، منذ قليل، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.