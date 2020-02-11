شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: الأهلى والزمالك رفضونى بسبب جسمى ومؤمن زكريا سببلى عقدة من الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش إن الأهلى والزمالك رفضوا ضمه فى اختيارات الناشئين بسبب ضآلة جسمه، معلقاً "بكيت عندما رفضونى فى اختبارات الأهلى، ورفضت أنا بعدها الانتقال للزمالك".

وتابع النجم الصاعد فى تصريحات إعلامية : "فوجئت باستبعادى من تشكيل مصر الأساسى فى أول مباراة بأمم أفريقيا للشباب واندهشت من هزيمة منتخب مالى فى مباريات أفريقيا رغم أنهم منتخب قوى".

وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف ضمن صفوف جنت البلجيكي بسبب انتقاله للنادى الأهلى، معلقاً "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمي الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

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وحكى عمار حمدي مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، في غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".

ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق في وقتها قائلاً :"شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث فى سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندرى، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويتمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".