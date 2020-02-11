شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات الحصول على تأشيرة الإمارات قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى يوم 20 من الشهر الجارى، وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم 17 من الشهر الجارى، على أن تكون العودة فى اليوم التالى للمباراة.

ونفدت تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر، المقرر إقامتها فى الإمارات والبالغ عددها 37 ألف تذكرة، بعد أن شهدت عملية بيع التذاكر إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.