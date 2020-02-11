شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الجبلاية رسميا بخوض الذهاب أمام الترجى فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه خوض مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى استاد القاهرة، المقرر لها أحد يومى 28 و29 فبراير الجارى فى دور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا، وذلك لضمان المساندة الجماهيرية بخلاف تعود اللاعبين على اللعب على أرضية استاد القاهرة.

وأرسل اتحاد الكرة طلب الزمالك إلى الجهات الأمنية، وكذلك إلى الاتحاد الأفريقى "كاف" للحصول على الموافقات المطلوبة خلال المهلة القانونية التى تنص عليها لوائح بطولة دورى أبطال أفريقيا لنقل ملاعب المباريات وهى قبل المباراة بـ10 أيام، حيث كان الزمالك قد حدد استاد السلام لخوض مباريات دورى أبطال أفريقيا قبل إعادة فتح استاد القاهرة.

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ويخوض الزمالك مواجهة الجمعة المقبل أمام الترجى التونسى أيضا، لكن على لقب السوبر الأفريقى والتى ستقام فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى الدوحة عاصمة قطر.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الزمالك، منذ قليل، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.