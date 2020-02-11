شكرا لقرائتكم خبر عن غموض فى موقف بهاء مجدى من المشاركة مع المصرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يكتنف موقف بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى من المشاركة فى لقاء الأهلى المقبل بالدورى، المقرر إقامته الجمعة المقبل بالدورى بعد خروجه مصابا فى لقاء وادى دجلة الذى أقيم بالامس وانتهى لصالح أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة.

ويحاول الجهاز الطبى للفريق الساحلى علاج اللاعب سريعا حتى يستطيع المشاركة فى اللقاء المقبل، خاصة أنه خرج مباشرة فور شعوره بالإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويجهز إيهاب جلال بعض البدائل السريعة من أجل الاستعانة بها حالة تأكد غياب بهاء مجدى، على رأسهم اللاعب الشاب حسن على الذى يثق المدير الفني كثيرا في إمكانياته منذ فترة فى قيادة الجبهة اليسرى بالإضافة إلى تجربة الشيخ موكورو في نفس المركز.

Advertisements

من ناحية أخرى تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبلة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى على ملعب المكس بالإسكندرية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها الحارس عقب مواجهة وادى دجلة بعد التحامه بعبد الله محمود لاعب الفريق الدجلاوى، معاناته من كسر فى إصبع يده وحاجته للعلاج لمدة 21 يوماً بما يعنى غيابه عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب وكذلك لقاء الذهاب مع نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفدرالية.

بعيداً عما سبق أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الكروى أن عقد أحمد مسعود حارس مرمى المصرى يمتد حتى نهاية موسم 2022/2021 نافياً الأنباء التى ترددت فى الفترة الأخيرة عن نهاية عقد مسعود مع المصرى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى أحقيته فى التوقيع لأى من الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخولى إلى أن المصرى كان قد تعاقد مع اللاعب اعتبارا من منتصف موسم 2018/2017 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم أى أن اللاعب لم يمر من تعاقده مع المصرى سوى موسمين فقط ويتبقى له موسمين ونصف الموسم.

وأهاب نائب رئيس المصرى بجماهير النادى وعشاقه بعدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية المنتمية للنادى المصرى.