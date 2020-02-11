شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا استشفائيا للاعبيه.. وفايلر يستكشف المصرى بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برنامجا استشفائيا فى مران اليوم للاعبين الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش أمس الاثنين، ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدنى والاستشفائى؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصرى المقبلة.

فيما يعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز، وقام السويسري رينيه فايلر بتجهيز فيديو يتضمن ملخصا لمباريات فريق المصري المحلية والإفريقية؛ لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء في ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.