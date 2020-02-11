شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بيراميدز يهزم المقاولون بأقدام خربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم أمام المقاولون العرب فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى، وهدفه خطف النقاط الثلاث للقفز فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن الفريق يقع فى المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف من مساء اليوم، على استاد الجبل الأخضر، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، أقيمت يوم 24 فبراير الماضى ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من المسابقة المحلية، باستاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه عمر خبربين فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

هدف عمر خربين

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاقتحام المربع الذهبى مجددًا، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاولون مكون من: "المهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي، جون أنطوي".