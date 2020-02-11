شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يتحدث عن طموحات الأهلى وأهدافه الحاسمة والفوز المتتالى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب جونيور أجايى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى عن سعادته بالفوز الذى تحقق أمس على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى الممتاز، مؤكدا أن الفريق لديه أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها هذا الموسم، على رأسها حسم اللقب المحلى مبكرا، والفوز بلقب دورى الأبطال الأفريقى.

وقال أجايى فى تصريحات صحفية: "هدفنا الفوز فى كل مباراة نخوضها محليا وأفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفنى واللاعبين، والتركيز العالى من الجميع فى كل مباراة".

وعن هدفه فى مباراة الأمس قال: "أكون سعيدا بكل هدف يسجله الفريق وليست أهدافى فقط، فكل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعى من الجميع، ويقربنا لهدف نسعى كلنا من أجله وهو الفوز بالثلاث نقاط .

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وأضاف: "لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها بحسم لقب الدورى مبكرا وحصد لقب دورى أبطال أفريقيا، ونحن نركز فى كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المصرى مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.