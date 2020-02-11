شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صفقات بعيون الثالثة شمال.. 4 لاعبين يثبتون النظرة الثاقبة للجماهير الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونجحت أكثر من صفقة تمت بناء على رغبة الجماهير فى إثبات جدارتها داخل صفوف الأهلى وصناعة الفراق مع أصحاب الرداء الأحمر، وإحداث حالة تنافسية قوية فى صفوف المارد الأحمر، الذى يسير بخطى ثابتة على المستويين المحلى والأفريقى، وخلقوا روحا هائلة فى صفوف الأهلى.

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وكان الأهلي اكتسح فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايى، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.