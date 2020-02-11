شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتجهيز أليو بادجى بعد عودته من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى برنامجا بدنيا خاصا للسنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش أمس فى الدورى الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.

وتعاقد الأهلى مع أليو بادجى خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم خط الهجوم قادماً من الدورى النمساوى، بعد أن لفت أنظار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.