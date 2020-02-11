شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، على استاد القاهرة بدون جمهور، بعد وصول الموافقات الأمنية بشكل رسمى.

واشترطت اللجنة الخماسية وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة، ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة يوم 24 فبراير، إلا أن المباراة ما زالت تمثل أزمة وصداعًا داخل مجلس الجبلاية بسبب تأجيلها من عدمه فى ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء خوفًا على لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدورى حتى الآن صعب للغاية لضيق الوقت، كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدورى إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل.

وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة لن يقوم بهذا الأمر ولن يؤجلها إلا إذا طلب الناديين التأجيل بشكل رسمى حتى لا يتحمل عواقب هذا القرار والانتقادات التى ستوجه للجبلاية، مضيفًا أنه حال طلب الفريقين رسميًا تأجيل المباراة فمن الوارد دراسة الأمر بعناية، خاصة أن الفريقين مقبلين علي مباريات صعبة في أفريقيا ومن الممكن تبديل لقاء القمة بإقامة مباريات أخرى مؤجلة للقطبين في الدوري.

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كان هانى زادة عضو نادى الزمالك قد كشف عن طلب ناديه بشكل شفوى أسباب تأجيل قمة الدورى بسبب دورى أبطال أفريقيا ومباريات دور الـ8، التى حسمها فريق الزمالك بالتأهل الرسمى لهذا الدور ويواجه الترجى التونسى، بينما يواجه الأهلى فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، خاصة أن مباريات دور الـ8 ستقام يوم 28 و29 من الشهر الجاري، إلى جانب طلب الزمالك بشكل شفوي تأجيل القمة بسبب ارتباطه بمباراته أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بالسوبر الأفريقي، ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات ويخشي مسئولو النادي من إصابة لاعبيهم وتعرضهم للإجهاد قبل مباريات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الإماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلى والزمالك ونفس الأمر لاتحاد الكرة، موضحين أن هناك تنسيقا تاما بين مجلس أبو ظبى وشركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر والإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك.