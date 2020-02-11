أجايي: أهداف الأهلي نتاج عمل جماعي.. ولدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش في مباراة الدوري، كما تحدث عن تطلعات الفريق الأحمر هذا الموسم.

وحقق الأهلي فوزه الـ14 ببطولة الدوري بعد تخطي طلائع الجيش بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات صحفية قال أجايي: "أسعد بكل هدف يسجله الفريق وليست الأهداف التي أسجلها فقط، كل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعي ويقربنا من هدف أكبر نسعى إليه وهو الفوز بالثلاث نقاط".

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وأضاف: "هدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها محليا وإفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفني واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع في كل مباراة".

وتابع: "لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها بحسم لقب الدوري مبكرا وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ونحن نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.