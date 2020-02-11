قائمة الترجي النهائية لمباراة السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت: أعلن مُعين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي، قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالدوحة. وحسبما أفاد موقع الاتحاد الإفريقي فإن قائمة الترجي ضمت 18 لاعبًا جاءت كالتالي: حراسة المرمى: معز بن شريفية، رامي جريدي. Advertisements خط الدفاع: محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران. خط الوسط: كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوڤ، محمد علي رمضان. خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي. محمد علي بن حمودة

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