استعدادًا للمصري.. الأهلي يتخلص من الإجهاد.. وبرنامج طبي لـ"بادجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا في مران اليوم الثلاثاء، للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.

وحقق الأهلي فوزه الـ14 ببطولة الدوري بعد تخطي مباراة طلائع الجيش بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.

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من ناحية أخرى، وضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان مهاجم الفريق أليو بادجي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.

من جانبه، يعقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز، وقام السويسري بتجهيز فيديو يتضمن ملخصا لمباريات الفريق البورسعيدي المحلية والإفريقية؛ لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء في ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة جمعها من تحقيق الفوز في 14 مباراة (ويتبقى له 3 مؤجلات)، بينما يتواجد المصري في المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة جمعهم بعد خوض 15 جولة.