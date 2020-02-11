محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة الزمالك "النهائية" المُعدة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي. ونشر "كاف: عبر موقعه الرسمي قائمة الزمالك المكونة من 18 لاعبًا، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش" خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن. وسط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد اصطحب جميع اللاعبين لهذه الرحلة. واستبعد كارتيرون من قائمة الفريق: محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد، وكريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، وكاسونجو.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر.. عواد وفتحي ضمن 9 مستبعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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