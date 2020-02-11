بعثة الزمالك تتوجه للدوحة.. ميدو يؤازر.. وتيجانا يتسلح بالجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

غادرت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، مطار القاهرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى الدوحة، تمهيدًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء الجمعة المقبل على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وتصل البعثة مطار عمان الأردني في العاشرة صباحا وتظل ترانزيت لمدة ساعة ثم تتجه إلى الدوحة حيث تصل في الثانيه عصر اليوم.

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ويرأس البعثة إسماعيل يوسف "تيجانا" عضو المجلس ويرافقه كل من هانى زاده وعلاء مقلد وحماده أنور.

وقال إسماعيل يوسف إن وجود جمهور كبير للزمالك فى الدوحة أمر مطمئن وسيكون له مردود إيجابي وداعم للفريق في المباراة متمنيا تتويج الفريق باللقب.

من جانبه، حرص أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق على الشد من أزر اللاعبين، حيث التقى ببعثة الفريق في مطار القاهرة وهو في طريقه إلى السعودية حيث يقوم بالتحليل الفني لإحدى القنوات هناك.