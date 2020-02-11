مدرب الأهلي يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبيين قبل مباراة المصري

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وقام السويسري رينيه فايلر بتجهيز فيديو يتضمن ملخصا لمباريات فريق المصري المحلية والإفريقية؛ لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء في ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.

وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس

الاثنين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ،ليرفع رصيده من النقاط إلي 42 نقطة من 14 مباراة بالعلامة الكاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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ومن جانبه وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان مهاجم الفريق أليو بادجي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.