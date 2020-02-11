لعنة الإصابات تطارد إنبي

يواجه فريق إنبي الكروي عددًا من الإصابات التي لحقت بالفريق قبل لقاء طنطا، أمس في الدوري وقبله، حيث تضم قائمة الفريق إصابات في معظم الخطوط، حيث أصيب الثنائيكريم فؤاد وإبراهيم يحيى خلال المباراة.
يعاني الأول من ضربة في أنكل القدم، والثاني شد في الخلفية، بينما ابتعد رامي صبري،مدافع الفريق عن لقاء طنطا، للإصابة في الخلفية أيضًا.
يستغل الجهاز الطبي فترة راحة الفريق عن المباريات لمدة ثلاثة أسابيع لاستشفاء اللاعبين المصابين لعودتهم بقوة قبل لقاء طلائع الجيش يوم 5 مارس في الجولة الثامنة عشرة للدوري.
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