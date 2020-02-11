اليوم.. ناشئين يد الأهلي يواجه جزيرة الورد ببطولة الدوري

يلتقي فريق الشباب مواليد 2000 لكرة اليد بالأهلي اليوم الثلاثاء مع فريق جزيرة الورد ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا على صالة الشرطة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان فريق شباب كرة اليد بالأهلي قد

فاز على طلائع الجيش مؤخرًا في دور الثمانية من بطولة كأس مصر وتأهل الى الدور قبل النهائي من البطولة.

كما يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي فريق الشمس اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس

Advertisements

مصر.

وتقام المباراة على صالة نادي ٦ أكتوبر، في السادسة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها، والصعود للأدوار النهائية بالكأس.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني ياسر صلاح، التي ركز فيها على الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

يذكر أن فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 35-19، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.