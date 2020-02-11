المنتخب الأولمبي يواجه السعودية والأرجنتين ورومانيا استعدادا للأوليمبياد

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عرضا رسميا لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة ودية تقام في دبي خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل. خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل. وتضمن العرض مشاركة منتخبات الأرجنتين والسعودية ورومانيا، ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب هذه الفرق خلال الدورة الودية. يستعد المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو في اليابان خلال الصيف المقبل.

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