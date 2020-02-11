اتحاد الكرة يجري اختبارات تقنية الـVAR في عدة ملاعب خلال 72 ساعة

اتفق اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مع لجنة الحكام بالجبلاية، على إجراء اختبار تقنية الVAR، في عدد من الملاعب أيام ١٢ و١٣ و١٤ فبراير الجاري. الVAR، في عدد من الملاعب أيام ١٢ و١٣ و١٤ فبراير الجاري. وتجرى الاختبارات في ملاعب جهاز الرياضة العسكري والدفاع الجوي وبتروسبورت وستاد السويس والمقاولون العرب وغيرها من الملاعب.

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