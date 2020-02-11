اليوم.. أهلي 2000 يواجه منشية حلوان ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٠ اليوم الثلاثاء مع ضيفه منشية حلوان، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات بالعلامة الكاملة للتحليق بعيدا في صدارة الترتيب، وحسم لقب البطولة مبكرا.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٣

نقطة، جمعها من الفوز في ١١ مباراة بالعلامة الكاملة، حيث فاز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة ٤ - صفر، وعلى النصر ٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ - صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ - صفر، وعلى شباب زينهم ٩ - صفر، وعلى المقاولون العرب ١ - صفر، وعلى المطرية ٥ - ١، وعلى الغابة ٢ - صفر، وعلى النصر ٤ - ٢، مسجلاً ٥٣ هدفاً، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا، ومحمد فتحي درويش طبيبا ، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.