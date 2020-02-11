الأهلي يحدد برنامجًا بدنيًا لـ أليو بادجي لتجهيزه في المباريات المقبلة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان مهاجم الفريق أليو بادجي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.
وفاز الأهلي على طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة، في المباراةالتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدد برنامجا استشفائيا في مران اليوم للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيشأمس الاثنين.
ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.
وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، ليواصل تربعه منفردا على قمة الدوري برصيد 42 نقطة، من الفوز في 14 مباراة بالعلامة الكاملة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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