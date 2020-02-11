مفاجأة | يوفنتوس يُخطط لجمع ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد

تخيلت صحيفة “توتو سبورت” سيناريو “لا يصدق”، يتحدث عن خطة لدى إدارة نادي يوفنتوس، للتعاقد مع أسطورة فريق برشلونة “ليونيل ميسي“، خلال صيف 2020، ولمّ شمله بالأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” في فريق واحد.

وارتبط ليو بالرحيل عن البلاوجرانا بنهاية هذا الموسم، في ظل عدم اقتناعه بقرارات مجلس إدارة الفريق الكتلوني الحالية، برئاسة “جوزيب ماريا بارتوميو”، وخلافه الأخير مع المدير الرياضي “إيريك أبيدال”.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت” أن الكالتشيو، سوف يكون وجهة محتملة للبولجا، في حالة ما اتخذ قرار الرحيل عن الكامب نو، حيث سبق واعترف في أكثر من حوار بتعلقه بالكرة الإيطالية، وبنجوم الأرجنتين الذين لعبوا في إيطاليا.

وتنافس ميسي مع رونالدو بشكل شرس خلال العقد الأخير، وتقاسما فيما بينهما 11 جائزة للاعب العام على مستوى العالم، حصل الأرجنتيني عليها في ست مناسبات، والدون ظفر بخمس كرات ذهبية.

واستغلت الصحيفة المعروف عنها توغلها داخل السيدة العجوز، تصريحات المدير العام السابق للبارسا “آريدو برايدا”، الذي تكهن باحتمالية خروج ميسي من برشلونة.

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وقال برايدا للصحيفة “ميسي يُحب برشلونة كثيرًا، يعيش هناك منذ أن كان عمره 13 عامًا، من الصعب رحيله، ولكنه ليس مستحيلاً، وفي حالة الرحيل سيكون الأقرب للحصول عليه الفرق الإنجليزية، ولكن لما لا أندية إيطاليا أيضًا”.

وأضاف “ميسي سبق وتحدث عن ميلان، وكنت أود رؤيته يلعب في ميلان، ولكن حاليًا الوجهات الواقعية له ستكون إما يوفنتوس أو الإنتر، وربما يجتمع مع كريستيانو رونالدو في فريق واحد”.

وبدورها حاولت صحيفة “ذا صن” البريطانية، التكهن بشكل هذا الفريق، الذي سوف يجمع ميسي وكريستيانو في آن واحد، ووضعت تشكيلة لخطة البيانكونيرو وقتها.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يمتلك في عقده مع برشلونة،بندًا يسمح له بالرحيل المجان، خلال نهاية أي موسم.