اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المقاولون بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري المصري بث مباشر live

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بعد الهزيمة من المتصدر في الجولة الماضية يصطدم فريق بيراميدز بفريق المقاولون العرب الوصيف ، وذلك لحساب الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري ، في يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 ، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، وتراجع فريق بيراميدز الى المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة حيث تمكن من حصد الانتصار في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر في أربعة لقاءات ، بينما لم يتأثر مركز فريق المقاولون بعد الهزيمة الأخيرة أمام فريق إنبي المنتشي وبنتيجة 2-1 ، وظل في المركز الثاني برصيد 32 نقطة .

حضر الجهاز الفنى للفريق الكروى بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي تشا تشيتش، برنامجا تدريبيا مكثفا لعبد الله السعيد، لتجهيزه للمشاركة أمام المقاولون العرب مساء اليوم بعد. غيابه عن مباراة الأهلي الماضية ، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء ، خصوصا أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق ،و قام المدرب الكرواتي تشاتشيتش بعقد جلسة مع لاعبيه الفريق شاهدوا من خلالها ملخص مباراة المقاولون الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة ، ولا بديل عن الفوز لفريق بيراميدز في مواجهة اليوم وذلك للظفر بنقاطها الثلاث ، وتعويض الخسارة الماضية ، من جانب فريق في فكر المدرب عماد النحاس، في استنساخ تجربة النادي الأهلي في مواجهته بيراميدز ، ويعاني فريق بيراميدز من غيابات مؤثرة وهم الثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال المباراة الماضية ، وسيحاول النحاس استغلال هذا لصالحة بالتأكيد .