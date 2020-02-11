اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويواجه بيراميدز، الذي تعرض لخسارة في الجولة الماضية من الأهلي 1-2، تحديا صعبا للغاية أمام المقاولون خارج ملعبه ويريد تحقيق الفوز والتعويض عن الفشل في المباريات الأخيرة حيث يأتي بيراميدز في المركز الخامس بستة وعشرين نقاط من خوض ستة عشر مواجهة حيث فاز في سبع مواجهات وتعادل في خمس مواجهات وخسر في أربع مواجهات ويريد الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة والعشرين في جدول الدوري المصري وانتزاع المركز الرابع للاتحاد.

يواجه اليوم الثلاثاء، المقاولون العرب نظيره بيراميدز مع دقات السابعة والنصف مساءً منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة حيث خسر ذئاب الجبل من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة وخسر بيراميدز من الأهلى بنفس النتيجة في إطار نفس الجولة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".

بيراميدز و المقاولون الساعة 7,30 علي قناة 7