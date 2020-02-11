اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاقتحام المربع الذهبى مجددًا، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاولون مكون من: "المهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي، جون أنطوي".

يلتقي نادي بيراميدز نظيره المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وتقام مبارة بيراميدز والمقاولون العرب على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".

بيراميدز و المقاولون الساعة 7,30 علي قناة 7