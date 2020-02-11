اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الثلاثاء، المقاولون العرب نظيره بيراميدز مع دقات السابعة والنصف مساءً منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة حيث خسر ذئاب الجبل من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة وخسر بيراميدز من الأهلى بنفس النتيجة في إطار نفس الجولة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاقتحام المربع الذهبى مجددًا، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاولون مكون من: "المهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي، جون أنطوي".

يلتقي نادي بيراميدز نظيره المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

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وتقام مبارة بيراميدز والمقاولون العرب على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل نادي المقاولون العرب وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعهم من 16 مباراة، فاز منهم بـ10 مباريات وخسر 4 وتعادل في 2، فيما يأتي نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعهم من 16 مباراة فاز منهم بـ7 مباريات وخسر 4 وتعادل في 5.

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسندت تحكيم المباراة للحكم محمد عادل وأحمد نوفل وسامى هلهل وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا.

بيراميدز و المقاولون الساعة 7,30 علي قناة 7