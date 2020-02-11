اونلاين | بث مباشر .. مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتقام مبارة بيراميدز والمقاولون العرب على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".

موعد مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي

موعد مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

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محمود متولي لاعب الأهلي

الأهلي يعلن جاهزية محمود متولي لمواجهة المقاولون العرب

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل نادي المقاولون العرب وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعهم من 16 مباراة، فاز منهم بـ10 مباريات وخسر 4 وتعادل في 2، فيما يأتي نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعهم من 16 مباراة فاز منهم بـ7 مباريات وخسر 4 وتعادل في 5.

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسندت تحكيم المباراة للحكم محمد عادل وأحمد نوفل وسامى هلهل وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا.

بيراميدز و المقاولون الساعة 7,30 علي قناة 7