اونلاين | رابط بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي بيراميدز والمقاولون العرب ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020، تنطلق اليوم مواجهة بين نادى المقاولون العرب ونظيره بيراميدز ، وتقام المباراة اليوم على استاد المقاولون ويدخل ذئاب الجبل مستغل عامل الأرضية والجمهور في حصد الثلاث نقاط ولكنه ستكون مباراة قوية خصوصاً أنه سيخوض اللقاء أمام فريق كبير بحجم نادى بيراميدز ، يأتي نادى الأهرام في المركز الخامس برصيد 26 نقطة ، حيث تلقي هزيمة في المباراة الماضية من النادى الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ويسعي اليوم في الفوز لتعويض خسارته التي تلقاها في اللقاء الماضي.

تنطلق المواجهة بين فريقي بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 11 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

يلتقي نادي بيراميدز نظيره المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وتقام مبارة بيراميدز والمقاولون العرب على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".

بيراميدز و المقاولون الساعة 7,30 علي قناة 7