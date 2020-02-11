اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والسد القطري بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والسد القطري بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف إستاد الملك فهد المتواجد بالجزء الشرقي من السعودية، مباراة فريقي المجموعة الرابعة، فريق النصر السعودي والسد القطري، والتي تنطلق في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/1/2020.

موعد مباراة النصر والسد :-

بتوقيت جرينتش.. 9:00 صباحاً

بتوقيت القاهرة.. 11:00 صباحاً

بتوقيت السعودية.. 12:00 ظهراً

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بتوقيت أبوظبي.. 13:00 ظهراً

ويتواجد الفريقان النصر السعودي والسد القطري، بالمجموعة الرابعة برفقة فريق العين الإماراتي وفريق سباهان الإيراني.

يذكر أن أولي منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات يوم الأثنين، والتي تؤهل بعد إنتهاءها إلي دور الربع النهائي من البطولة الآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد :-

تشاهدون أحداث المباراة على قنوات الناقل الحصري للبطولة الآسيوية..

BEIN SPORTS HD 3

BEIN SPORTS HD 4

مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1