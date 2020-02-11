اونلاين | بدون تقطيع بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

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معلومات مباراة النصر والسد القطري

???? البطولة : دوري أبطال أسيا 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:15 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:15 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 11-2-2020 .

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???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

???? التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .

???? ملعب المباراة : استاد الملك فهد الدولي .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة النصر والسد القطري

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النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1