اونلاين | رابط بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر والسد القطري بث مباشر اليوم 11-02-2020 رابط النصر ضد السد مباشر الان

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ينقل موقعنا اليوم مشاهدة مباراة النصر السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم ويواجه نادي النصر السعودي نظيره السد القطري في قمة آسيوية عربية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا من خلال Yalla Shoot Today.

القمة الكبيرة بين النصر والسد هي تكرار لما حدث في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، ولكن لقائهما جاء في الأدوار الإقصائية حيث حقق النصر الفوز في ملعبه بهدفين مقابل هدف، ثم خسر في ملعب جاسم بن حمد بثلاثة أهداف لهدف، ليودع المسابقة ويتأهل الزعيم القطري.

ويمتلك نادي النصر العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة وفي مقدمتهم المهاجم المغربي المميز عبد الرازق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط ، وجوليانو والنيجيري أحمد موسى .

تشكيل النصر المتوقع أمام السد:

في حراسة المرمى: براد جونز

في خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

في خط الوسط: بيتروس – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا:

مباراة اليوم بين النصر السعودي ضد السد القطري في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت البحرين ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت اليمن ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت العراق ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت لبنان ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت روسيا ، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الكويت، من خلال موقع يلا شوت توداي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت قطر ، الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت سوريا ، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت تونس ، الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت الرباط المغربية.

تشكيل السد القطري المتوقع أمام النصر:

في حراسة المرمى: سعد عبدالله الدوسري

في خط الدفاع: بيدرو ميجل – عبد الكريم حسن الحاج - يونج جونج - على أسد الله

في خط الوسط: بوعلام خوخى - نام تى هى - سالم الهاجري - هاشم عبد اللطيف

في خط الهجوم: أكرم عفيف - بغداد بونجاح

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1