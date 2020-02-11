رياضة | 6 أسئلة تدور في عقل زيدان بعد عودة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أسئلة تدور في عقل زيدان بعد عودة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود البلجيكي إيدين هازارد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "يعود هازارد لعشب الملعب بعد غياب أكثر من شهرين".

وتابعت: "البلجيكي الذي كان متألقا وبدأ بالانسجام رفقة زملائه لدرجة أن الجميع أحس بتلك الهالة وذلك الضوء الذي صاحبه في تشيلسي، لكن كل ذلك توقف بعد تدخل مونييه على مفصل قدمه".

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وواصلت: " قبل إصابته قدم مباراة مذهلة ضد سوسيداد و50 دقيقة رائعة أمام باريس، سرعة، تفجر ولعبٌ عموديٌ يخدم أسلوب زين الدين زيدان الذي بغياب البلجيكي تعيَّن عليه العودة لحديقته وتغيير مواقع بعض أزهاره لتغطية غياب هازارد".

وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "الآن بعودته تطفو عدة أسئلة للسطح. هل ستغير عودة هازارد تشكيلة زيدان؟ هل ستعود ثلاثية بيل، بنزيما وهازارد؟ ماذا سيحدث لفينيسوس المتطور مؤخرا؟ وماذا عن إيسكو المتوهج؟ هل سيعود زيدان للعب بخماسي خط مجددا؟ ماهي التشكيلة المفضلة: 4/3/3 أو 4/4/2؟".

واختتمت: " لعب زيدان بأكثر من خطة وبلاعبين مختلفين، هازارد قادرٌ على اللعب في جميعها بلا مشاكل، مع الأخذ بالاعتبار الآن أن عيادة المصابين شبه فارغة، من المستبعد لعب خماسي وسط إلا لو كان هازارد الخامس بما أنه هجين بين مركزي الهجوم والوسط".