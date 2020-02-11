رياضة | رسميا.. إقالة تين كات مدرب اتحاد جدة وتحديد بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إقالة تين كات مدرب اتحاد جدة وتحديد بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال نادي ​الاتحاد السعودي​ مدريه الهولندي ​هينك تين كات​ المدير الفني للفريق بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين..

ونشر النادي بيان رسمي على صفحته الرسمية على تويتر ان قرار الاقالة جاء بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية.

وتابع أنه تم إسناد مهمة التدريب في الوقت الحالي إلى مساعد تين كات ومواطنه ​بيتر هامبرغ​ لقيادة دفة الفريق بالنادي.

وتعاقد الاتحاد مع تين كات في نوفمبر الماضي خلفاً للتشيلي ​لويس سييرا​ وسجل الفريق برفقته فوزا وحيدا في الدوري كان أمام ​التعاون​ فيما خسر 4 مباريات والتي كان آخرها امس امام ضمك بنتيجة 2-1 كما خرج من كأس الملك أمام ​الفتح​.