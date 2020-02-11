رياضة | ثغرة في عقد كلوب تجعله يرحل عن ليفربول في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثغرة في عقد كلوب تجعله يرحل عن ليفربول في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة ألمانية اليوم الثلاثاء أن عقد ​يورجين كلوب المدير الفني بفريق ​ليفربول​ الحالي​ يحمل شرط لتدريب منتخب ألمانيا.

ووفقًا لصجيفة "الإندبندنت" إن المدرب الألماني لديه شرط في عقده والذي سيساعده على العودة إلى ألمانيا عندما يقرر الرحيل عن الريدز.

وجدد يوجين كلوب عقده مع ليفربول حتى 2024 وهو يجلعله أطول فترة له بأحد الأندية في مسيرته التدريبية.

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ولكن عندما يحين الوقت للمغادرة، تعهد ليفربول بمساعدة كلوب في الانتقال إلى بلده الأصلي ألمانيا بشروطه الخاصة إذا كان هذا هو ما يختار القيام به.

وغالبًا ما تساعد الأندية الكبيرة المديرين الجدد على الاستقرار في الوظيفة من خلال، على سبيل المثال، المساعدة في إيجاد منزل لهم ومدارس مناسبة لأطفالهم.

ويعتبر الشرط الذي تم الإبلاغ عنه في عقد كلوب هو دليل واضح على التقدير العالي الذي يحظى به من إدارة ليفربول.