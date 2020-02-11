رياضة | رغم تألقه.. زيدان يدرس الإطاحة بنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألقه.. زيدان يدرس الإطاحة بنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو بالليجا يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن زيدان يفضل أن يكون أحد أجنحته قويا دفاعيا، ولذلك قد يلجأ لجاريث بيل.

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وتابعت الصحيفة : "إيسكو المتوهج مؤخرا فتحوم الشكوك حول مصيره، خاصة لتشابه أسلوب لعبه مع إيدين هازارد".

واختتمت: "قد نشاهد 4/4/2 مثل مباراة أوساسونا وبدلا عن بيل-بنزيما في الهجوم، سنشاهد هازارد-بنزيما وخلفهما إيسكو مصحوبا بثلاثي خط الوسط".