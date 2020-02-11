رياضة | فايلر يرفض التجديد لحسام عاشور ويطالب ببقاء "ثلاثي" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التجديد لحسام عاشور ويطالب ببقاء "ثلاثي" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تجديد عقد الثلاثي شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي لمدة موسم قابل للتجديد.

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وينتهي عقد الثلاثي مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، حيث يسعى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر لإنهاء ملف التجديد الثلاثي نهاية الشهر الجاري.

ويرفض فايلر التجديد لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر لعدم الحاجة إلى خدماته خاصة أنه ليس ضمن اهتماماته منذ توليه المهمة ولم يشارك إلا في دقائق معدودة هذا الموسم.