رياضة | الزمالك يشكر مرتضى منصور على الاستقبال الحافل في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يشكر مرتضى منصور على الاستقبال الحافل في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك على توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الأبيض وذلك عقب وصوله إلى الدوحة أمس لتوفير كافة احتياجات الفريق الكروي قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بالسوبر الإفريقي.

وأشاد حافظ بحفاوة استقباله أمس من قبل الجالية المصرية بقطر ومسؤؤلي الالتحاد الإفريقي ومطار الدوحة.

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وقال المنسق العام لفريق الكرة بالزمالك: "مرتضى منصور نجح بخبراته أن يجبر الجميع على احترام الفريق في قطر، لذلك يجب توجيه الشكر له".

وتواجد "حافظ" بصحبه محمد نافع مدير استاد الغرافة، ومحمود نجم مرافق الفريق، بجولة للاستاد، والاطمئنان على فندق إقامة البعثة.

وغادرت بعثة الزمالك صباح اليوم مطار القاهرة، متجه إلى الأردن ومنها إلى الدوحة، لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة.