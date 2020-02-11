رياضة | بيكهام يهدد حلم برشلونة بعودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام يهدد حلم برشلونة بعودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن توصل ​دافيد بيكهام​ النجم الإنجليزي لاتفاق لضم اول نجم يلعب في صفوف فريق ​انتر ميامي الذي يمتلك جزء كبير.

ووفقًا لـ قناة فوكس سبورتس الاميركية ان نيمار توصل الى اتفاق مع بيكهام للعب ضمن صفوف فريق انتر ميامي خلال السنوات العشرة القادمة وليس مباشرة.

ويامل ميكار دا سيلفا في العودة الى الدوري الاسباني بعقد جديد يمتد لاربع سنوات على الاقل، من جهته اعتبر بيكهام ان الولايات المتحدة ستكون المركز الذي سيستقطب لاعبي كرة القدم خلال السنوات القادمة.