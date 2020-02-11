رياضة | برنامج أليو بادجي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج أليو بادجي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني لنادي الأهلي برنامجًا بدنيًا خاصًا للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان مهاجم الفريق أليو بادجي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.