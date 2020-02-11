رياضة | الأهلي ينهي إجراءات السفر لمباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي إجراءات السفر لمباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم ٢٠ من شهر فبراير الجاري.
وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم ١٧ من الشهر الجاري، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.
وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.