رياضة | ينتظرون شكواه.. الأهلي يرمي "طوبة" مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ينتظرون شكواه.. الأهلي يرمي "طوبة" مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي بتصريحات حزينة تؤثر في كل القلوب الإنسانية خاصة أنها جاءت في حق مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وكل مسئولي القلعة الحمراء.

وأكد مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية أنه يلوم على مسؤولي فريقه عدم دعمه ماديًا أو معنويًا خلال رحلة مرضه الحالية بضمور العضلات موضحًا أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية هو من تكفل بكل أمور علاجه.

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وقال زكريا: "كنت بحاجة لدعم مادي ومعنوي من الأهلي ولكن هذا لم يحدث.. لا أحد يتحدث معي.. لا أحد يسأل عني ولا أحد يطمئن علي هاتفيًا وأمور كثيرة لن أتحدث عنها كي لا أُحزن الجماهير".

ووقع مسئولو الأهلي في خطأ نسيان اللاعب رغم أن الحالات الإنسانية يجب دعمها معنويًا بما هو أكبر من التقدير المادي الذي يتكفل به تركي آل الشيخ وذلك رغم أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء هو "أستاذ ورئيس قسم" فهم الحالات الإنسانية ويحرص دائمًا على الوقوف بجانب الكبير والصغير لكن يبدو أن ظروف مرضه منعته من متابعة حالة مؤمن بينما انشغل باقي أعضاء المجلس والمسئولين في أمور أخرى حتى خرج اللاعب واشتكى في وسائل الإعلام.

إذا كان تركي آل الشيخ قد تكفل بكل بعلاج اللاعب - يشكر على ذلك - فأين مسئولو الأهلي من دعم مؤمن معنويًا ونفسيًا ولو بالتليفون؟!