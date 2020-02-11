رياضة | مدرب أياكس يفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس يفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن ​تين هاج مدرب ​اياكس​ امستردام​ الهولندي هجوماً على نادي ​برشلونة​ الاسباني واكد ان البلوجرانا لا يستفيد من قدرات ​فرانكي دي يونج​.

وقال مدرب أياكس:"دي يونج ليس هدافا انما دوره هو تدعيم خط الوسط ومد لاعبي الهجوم بالكرات السهلة للتسجيل".

وأكمل تين هاج :"منذ عملي معه للمرة الأولى سألته هل أنت صانع ألعاب اذا متى ستتمكن من تسجيل الأهداف؟".

وأضاف:"كان من الافضل ان يبقى معنا لعام او اثنين لانه كان سيزداد خبرة ولكنه فضل الرحيل وبدء مرحلة جديدة في مسيرته.