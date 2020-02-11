رياضة | مدرب أياكس يفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس يفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن تين هاج مدرب اياكس امستردام الهولندي هجوماً على نادي برشلونة الاسباني واكد ان البلوجرانا لا يستفيد من قدرات فرانكي دي يونج.
وقال مدرب أياكس:"دي يونج ليس هدافا انما دوره هو تدعيم خط الوسط ومد لاعبي الهجوم بالكرات السهلة للتسجيل".
وأكمل تين هاج :"منذ عملي معه للمرة الأولى سألته هل أنت صانع ألعاب اذا متى ستتمكن من تسجيل الأهداف؟".
وأضاف:"كان من الافضل ان يبقى معنا لعام او اثنين لانه كان سيزداد خبرة ولكنه فضل الرحيل وبدء مرحلة جديدة في مسيرته.