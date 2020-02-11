رياضة | مصدر بالجبلاية يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" أسباب إيقاف مدير الكرة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالجبلاية يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" أسباب إيقاف مدير الكرة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب توقيع غرامة مادية على سيد عبدالحفيظ الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإيقافه على خلفية مباراة بيراميدز سبورت، لمدة مباراة واحدة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الإيقاف والغرامة التي تعرض لها عبدالحفيظ، طبيعية جدًا بعدما تم مضاعفة العقوبة السابقة والتي كانت عبارة عن "توبيخ" خلال مباراة الاتحاد السكندري".

وتابع: "توبيخ عبدالحفيظ في مباراة الاتحاد السكندري، صاحبه تحذير بالمضاعفة في حال تكراره، وأن الإنذار لا يستوجب إيقافه، ولكن اللجنة رأت أن يتم إيقافه وتغريمه بسبب الاعتراض على إبراهيم نور الدين، خلال المباراة".

وكانت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت عدة قرارات قوية، وإيقافات بالجملة لفريق بيراميدز عقب مباراتهم أمام النادى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف وشهدت حالتى طرد لفريق بيراميدز من الحكم إبراهبم نور الدين.

وجاءت قرارات اللجنة كالأتي التى تخص فريق بيراميدز :

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

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منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

ورأت اللجنة إن ما نسب لكلا من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.

بينما قررت اللجنة إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه عقب ما حدث خلال مباراة الزمالك والحدود ببطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالجبلاية إيقاف محمد إبراهيم مدرب فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسون ألف جنيه، للإعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما اتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.