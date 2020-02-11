رياضة | فايلر يجمد صالح جمعة لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجمد صالح جمعة لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي إصراره على تجميد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن المشاركة في المباريات والتدريبات الأساسية قبل اللقاءات المهمة.

وصمم فايلر على رأيه بعدم الاعتماد على صالح جمعة لأنه خرج من حساباته منذ شهر يناير الماضي، وعليه الانتظار لنهاية الموسم مجمدًا حتى الرحيل عن القلعة الحمراء.

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كان فايلر قد استبعد صالح جمعة من قائمة مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.