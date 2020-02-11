شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائي للاعبي الأهلي.. وتجهيز «بادجي» للمباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حدد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا في مران اليوم للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش، أمس الإثنين.
ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة، نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.
ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، بعد عودته من بلاده، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان مهاجم الفريق أليو بادجي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش، أمس، في الدوري الممتاز؛ نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.
وفاز الأهلي على طلائع الجيش، أمس الاثنين، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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