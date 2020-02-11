شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا روك» يعلن توقيع ابنته عقدًا مع WWE والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أسطورة مصارعة المحترفين ونجم هوليوود دواين جونسون الشهير في WWE بـ«ذا روك» توقيع ابنته سيمون جونسون عقدها الأول مع الاتحاد الأشهر لمصارعة المحترفين في العالم لتنضم إلى مركز تدريبه تمهيدًا لأن تصبح أول مصارعة من الجيل الرابع في تاريخ الاتحاد.

وتبلغ سيمون من العمر 18 عامًا فيما يبدو أنها تريد السير على درب والدها وأجدادها، إذ كان جدها الأكبر أسطورة المصارعة وعضو قاعة المشاهير بيتر مايفيا وجدها الأسطورة وعضو قاعة المشاهير روكي جونسون، كما يعتبر والدها أحد أعظم المصارعين في تاريخ الاتحاد، بل ربما أعظمهم في نظر كثيرين.

Advertisements

وهنأ «ذا روك» ابنته عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «تهانئي إلى أولى بناتي سيمون جونسون التي وقعت رسميًا عقدها مع WWE، لتكون في طريقها لتصبح أول مصارعة من الجيل الرابع في تاريخ WWE».

وطالب أسطورة الاتحاد ابنته بحمل اسم العائلة بفخر في الوقت نفسه الذي تمهد فيه طريقها الخاص ومسيرتها.

واختتم رسالته لها قائلًا: «أنا فخور للغاية، عيشي حلمك. لنعمل».