الارشيف / اخبار الرياضه

بعثة الزمالك تصل مطار عمان في طريقها إلى الدوحة

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار عمان في طريقها إلى الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار عمان الأردني في طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل.

Advertisements

وتمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعة بعدها تغادر إلى الدوحة، حيث من المنتظر أن تصل في الثانية عصر اليوم.

كانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم استعدادًا لرحلة قطر، ومن المقرر أن تصل في الثانية عصر اليوم إلى مطار الدوحة.

ويترأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو المجلس، ويرافقها أعضاء المجلس هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل مطار عمان في طريقها إلى الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا