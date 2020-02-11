شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار عمان في طريقها إلى الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار عمان الأردني في طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل.

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وتمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعة بعدها تغادر إلى الدوحة، حيث من المنتظر أن تصل في الثانية عصر اليوم.

كانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم استعدادًا لرحلة قطر، ومن المقرر أن تصل في الثانية عصر اليوم إلى مطار الدوحة.

ويترأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو المجلس، ويرافقها أعضاء المجلس هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.