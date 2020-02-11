شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضى منصور على تصريحات كريم حسن شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها كريم حسن شحاتة، مؤخرًا عقب قرار الاستغناء عن خدماته بقناة الزمالك.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة أكد في تصريحات تليفزيونية أنه متعاقد مع شركة «إعلام المصريين» وليس مع رئيس نادي الزمالك.

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وأشار إلى أنه «تعرض لضغوط غير طبيعية في قناة الزمالك»، مضيفًا: «أنا مش طالع في القناة عشان أعمل توجيهات رئيس النادي، وهو من أول يوم بيبعت رسايل ليا يطلب فيها أقول إيه وأعمل إيه».

ورد مرتضى منصور، في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي على تصريحات «شحاتة» قائلًا: «أنا مقدم مذكرة في الحكم السابق أحمد الشناوي إنه ممنوع يحلل في أون سبورت ماتشات الزمالك، فالباشا كريم شحاتة يجيبه، ويقعد يدافع عن هدف الأهلي».

وأضاف: «مجلس الإدارة طلع القرار إنه بقى بره القناة لأن الزمالكاوية مش طايقينه».

وعن إرسال رسائل وتعليمات لكريم شحاتة بما يتحدث عنه في البرنامج، قال منصور«:»أنا عمري ما بعت له صباح الخير«.